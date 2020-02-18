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В "Роснефти" назвали произволом санкции США в отношении Rosneft Trading, S.A

В головной компании подчеркнули, что дочернее предприятие не занималась противозаконной деятельностью

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции США против дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading являются произволом, так как компания никогда не занималась противозаконной деятельностью. Об этом сообщил в эфире радио "Коммерсант.ФМ" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы можем сразу сказать, что никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделения никогда не занималась. Мы действуем строго в рамках международного права. Даже санкционные режимы мы не нарушали, что неоднократно утверждал американский регулятор. И за этим решением не стоят никакие доказательства. Это абсолютный произвол", - сказал он, уточнив, что для того, чтобы говорить о конкретных действиях, компании необходимо изучить документы о санкциях.

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