Гуайдо выступил за продолжение работы "Роснефти" в Венесуэле

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что выступает за продолжение работы российской компании "Роснефть" в стране, однако считает, что ей следует отказаться от поддержки президента республики Николаса Мадуро. Соответствующую точку зрения он изложил во вторник во время выступления в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте).

"Компания "Роснефть" не покинет страну. Мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры [Мадуро]", - сказал Гуайдо, чьи слова приводятся на странице парламента в Twitter.

Политик также добавил, что венесуэльская оппозиция заинтересована в иностранных инвесторах. "Мы хотим, чтобы иностранные инвестиции пришли для увеличения добычи нефти в Венесуэле", - подчеркнул он.

Во вторник администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с венесуэльской государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.