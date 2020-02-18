{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гуайдо выступил за продолжение работы "Роснефти" в Венесуэле

При этом лидер венесуэльской оппозиции считает, что российской компании нужно отказаться от поддержки президента республики Николаса Мадуро

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что выступает за продолжение работы российской компании "Роснефть" в стране, однако считает, что ей следует отказаться от поддержки президента республики Николаса Мадуро. Соответствующую точку зрения он изложил во вторник во время выступления в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте).

"Компания "Роснефть" не покинет страну. Мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры [Мадуро]", - сказал Гуайдо, чьи слова приводятся на странице парламента в Twitter.

Политик также добавил, что венесуэльская оппозиция заинтересована в иностранных инвесторах. "Мы хотим, чтобы иностранные инвестиции пришли для увеличения добычи нефти в Венесуэле", - подчеркнул он.

Во вторник администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с венесуэльской государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
ВенесуэлаРоссияГуайдо, Хуан
Реклама на ТАСС
Проект по искусственному интеллекту внесут в кабмин в течение месяца
В Минкомсвязи сообщили, что документ находится в финальной стадии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС