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Путин освободил трейдеров от вывозных пошлин на нефть с месторождений, где действует НДД

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для трейдеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть с месторождений, где действует режим налога на добавленный доход (НДД). Документ, вносящий поправки в закон "О таможенном тарифе", опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, подготовленной для рассмотрения документа в парламенте, одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть на которых добывают компании-недропользователи, а экспортируют компании, приобретающие у них нефть и реализующие ее конечным иностранным покупателям. Новый закон распространяет льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти.

В результате невозможности применения льгот по уплате вывозной таможенной пошлины в отношении нефти, добываемой на Тазовском, Куюмбинском, Игнялинском, Новопортовском, Лодочном, Северо-Комсомольском, Юрубчено-Тохомском, Тагульском месторождениях, сумма уплаченной вывозной таможенной пошлины за период с 1 января по 30 апреля 2019 года составила 6,32 млрд рублей (1,6 млрд рублей в месяц). Суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченных в отношении указанной нефти с 1 мая 2019 года до даты вступления в силу закона и подлежащих возврату, составят порядка 1,5-2 млрд рублей в месяц.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. Если полная декларация подана после 1 мая 2019 года и до дня вступления в силу закона, освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин для иных лиц будет действовать при условии представления в таможенный орган в произвольной форме на бумажном носителе подтверждения недропользователя в отношении участка недр, на котором была добыта нефть.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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