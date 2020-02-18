Венесуэла пожалуется на санкции против Rosneft Trading в Международный уголовный суд

ТАСС, 18 февраля. Правительство Венесуэлы включит санкции против компании Rosneft Trading в жалобу, которое оно подало на администрацию США в Международный уголовный суд (МУС) из-за ограничительных мер в отношении республики. Об этом заявил во вторник глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Эти предвзятые меры против российской компании Rosneft Trading нарушают право на свободную торговлю и свободное предпринимательство. Мы включим эти односторонние санкции в жалобу, которую мы подали на американских чиновников в МУС", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Арреасы, ограничительные меры являются продолжением "нападок на венесуэльский народ, цель которых - усугубить страдания" граждан.

Глава МИД также осудил венесуэльских политиков, которые поддержали введенные рестрикции. Среди них лидер оппозиции Хуан Гуайдо. "Венесуэльское правосудие примет должные меры", - добавил Арреаса.