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Госдума рассмотрит поправки о расширении программы материнского капитала

Одна из поправок сокращает срок оформления капитала

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит во втором, основном чтении законопроект с поправками, расширяющими программу материнского капитала в соответствии с инициативами президента Владимира Путина.

В послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. Единороссы и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесли соответствующие поправки, предложив их ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Поправки в первую очередь продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616617 рублей.

Сокращается срок оформления капитала (выдачи сертификата) с 15 до пяти дней, за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет фактически в беззаявительном порядке. Одновременно с месяца до 10 дней сократится срок оказания услуги по направлению капитала на те или иные цели (срок выдачи средств).

Одна из поправок распространяет право на получение капитала на первого ребенка и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года и позже. Размер выплаты одиноким отцам - усыновителям второго и последующих детей также будет увеличен до 616617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

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