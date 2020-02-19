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Опрос: большинство женщин потратят на подарок к 23 февраля не более 1 тыс. рублей

По данным исследования, мужчины в качестве подарка предпочитают получать парфюмерную продукцию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Большинство россиянок рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника отечества до 1 тыс. рублей, когда как мужчины готовы потратить от 1 до 3 тыс. рублей на подарок в Международный женский день. Такие данные приводятся в опросе банка "Открытие", который есть в распоряжении ТАСС.

"Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тыс. рублей. При этом 57% мужчин и 53% женщин хотят потратить на гендерные праздники столько же, сколько в прошлом году, по 24% - больше и по 11% - меньше, чем в прошлом году", - отмечают в банке. При этом 27% мужчин и 25% женщин готовы воспользоваться кредитной картой или рассрочкой.

Самые запоминающиеся подарки на 8 марта участницы опроса назвали, в частности, первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли и перца. Мужчинам в качестве подарка на 23 февраля запомнились щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину. "Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить (54%). Мужчины (52%), наоборот, больше предпочитают получать подарки, чем дарить (43%)", - добавили в пресс-службе банка.

Вместе с тем деньги являются самым желанным подарком как для мужчин на 23 февраля, так и для женщин на 8 марта. Также мужчины в качестве подарка предпочитают получать парфюмерную продукцию, мобильный телефон или же одежду и обувь. Девушки, помимо денег, хотели бы получить на 8 марта цветы, парфюмерию и косметику, часы, ювелирные изделия и сувениры. Однако желания мужчин и женщин не очень совпадают с действительными подарками, которые они готовы дарить друг другу. Так, 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% - парфюмерию и косметику и только 25% - деньги. При этом женщины предпочитают дарить мужчинам на 23 февраля парфюмерию (46%), деньги или сертификат (40%), и одежду или обувь (35%), следует из результатов опроса.

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