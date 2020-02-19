Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Это следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $4,27 млрд, а краткосрочных - $5,7 млрд долларов. До декабря объем вложений РФ в гособлигации США рос четыре месяца подряд. Так, в ноябре Россия увеличила объем вложений по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд. Тогда на долю долгосрочных облигаций пришлось $2,979 млрд, а краткосрочных - $8,512 млрд.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам декабря прошлого года седьмой месяц подряд остается Япония с показателем $1,15 трлн. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.