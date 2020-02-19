Внешнеторговая палата России и Германии считает, что "Северный поток - 2" будет достроен

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Германский бизнес в РФ полагает, что российская сторона имеет возможности для завершения проекта "Северный поток - 2", и исходит из того, что газопровод будет достроен. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты (РГВП) Маттиас Шепп на полях экономической конференции "Инновации - двигатель экономического роста" в Берлине.

"Мы, Российско-германская внешнеторговая палата, исходим из того, что трубопровод "Северный поток - 2" будет достроен", - сказал он. "Когда и какие санкции США будут приняты, мы не знаем. Мы считаем хорошей позицию германского правительства, заключающуюся в ясной поддержке этого трубопровода", - подчеркнул Шепп, отвечая на вопрос о рисках возможных мер Вашингтона против компаний - участниц "Северного потока - 2".

Коснувшись способности РФ реализовать проект своими силами, он отметил, что "это вопрос к российским партнерам и правительству". "Я не могу дать этому оценку, но у меня впечатление, что он будет достроен и что Россия также имеет для этого возможности, пусть не так быстро, как это было бы при ином раскладе, но все же", - считает председатель правления внешнеторговой палаты.

"Северный поток - 2" включает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британо-голландская Royal Dutch Shell. Строящийся трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В Берлине неоднократно говорили, что считают данный проект экономическим. Однако правительство ФРГ выступает за то, чтобы роль страны-транзитера сохранила в будущем и Украина. Также в Берлине критиковали экстерриториальные санкции, которыми грозит Вашингтон участникам проекта.

РГВП выражает интересы германского бизнес-сообщества в российских и немецких экономических и политических комитетах и поддерживает интенсивные контакты с экономическими объединениями и профильными министерствами обеих стран. В общей сложности палата насчитывает в настоящий момент около 900 компаний-членов в России.

Улучшение инвестклимата

Германские компании в России повысили эффективность своей деятельности и инвестиций, несмотря на сокращение общего количества работающих в стране фирм, и надеются на дальнейшее улучшение делового климата при новом правительстве РФ, заявил Шепп.

Отвечая на вопрос о причинах сокращения числа действующих в России германских фирм с 6,2 тыс. в 2014 году до 4,3 тыс. в настоящее время, он отметил, что, "возможно, имеет место статическая эффективность". "В целом же мы наблюдаем за рыночным равновесием, когда число компаний сократилось, то есть количество, но качество деятельности повысилось", - заметил Шепп. По его словам, это измеряется объемом инвестиций германских фирм в российскую экономику.

"Ни из какой другой страны мира, как из Германии, фирмы так много не инвестируют в реальную экономику России, в производство, заводы. Германия была, есть и остается чемпионом в вопросе локализации", - заметил председатель правления палаты. "Это продолжается на протяжении многих, многих лет. Так это и останется", - убежден он. "Независимо от этого, мы надеемся на дальнейшее улучшение инвестиционного климата, в том числе, при новом правительстве, в котором много прагматичных молодых министров", - отметил Шепп.

В Российско-германской внешнеторговой палате рассчитывают на то, что сотрудничество с Россией не будет ограничиваться "Северным потоком - 2" и распространится на новые проекты. "Мы видим шансы, в особенности, в области высокоскоростного транспорта", - отметил глава палаты, указав также на возможности кооперации в сфере дуального образования. "Это тема, которая обсуждалась на высоком уровне - между президентом [Владимиром] Путиным и канцлером [Ангелой] Меркель, это сфера, где мы, как экономическое объединение, можем внести вклад не только в интересах германских компаний в России, но и в интересах российской экономики в целом, способствуя повышению квалификации сотрудников и специалистов", - считает Шепп.

Он также отметил, что "Россия успешно интегрируется в глобальные бизнес-цепочки и становится во все больших сферах конкурентоспособной на международном уровне". По его мнению, этому способствует, в том числе, низкий курс рубля. "Конечно, санкции, которые нам, германскому бизнесу, не нравятся, создают те или иные ограничения. Но мы считаем эту интеграцию в глобальную экономику правильным путем", - подытожил Шепп.