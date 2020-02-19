Корпорации развития Дальнего Востока открыла дочернюю компанию на Чукотке

ТАСС, 19 февраля. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) открыла на территории Чукотского автономного округа дочернюю управляющую компанию для сопровождения резидентов свободного порта Владивосток и инвесторов, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.

"По решению Совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в Чукотском автономном округе создано дочернее общество - ООО "УК ТОР "Чукотка". Соучредителем управляющей компании, которая расположена в городе Анадыре, выступил Фонд развития Чукотки", - говорится в сообщении.

В настоящее время у корпорации работает десять дочерних компаний на Дальнем Востоке. Их основная задача: взаимодействие с инвесторами и предприятиями-резидентами в едином стандарте по всему округу, оперативное решение вопросов, предоставление необходимых услуг для бизнесменов в пределах своего региона. Руководителем компании назначен Сергей Колядко, который ранее возглавлял АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк").

На территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 58 резидентов территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Общий инвестиционный портфель их проектов составляет 37,1 млрд рублей. Запуск всех заявленных проектов позволит трудоустроить около 3,6 тыс. человек. По данным КРДВ, в проекты уже вложено 4 млрд рублей, работу получили более 750 жителей Чукотки. Инвесторы реализуют проекты в области производства минеральных вод, выращивания овощей, модернизации инфраструктуры порта и разработки месторождений золота.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры.

В конце ноября прошлого года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов. Сейчас этим занимается Корпорация развития Дальнего Востока.