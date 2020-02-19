Boeing проверяет 400 самолетов 737 MAX из-за посторонних предметов в топливных баках

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Компания Boeing проводит инспекцию новых, не поставленных заказчикам Boeing 737 MAX в связи с обнаружением посторонних предметов в топливных баках нескольких самолетов этой серии. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

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Он в документе заявил своим подчиненным о недопустимости попадания посторонних предметов в топливные баки самолетов, ожидающих отправки заказчикам. Как утверждает агентство, поводом стало обнаружение фрагментов инструментов и ветоши в баках нескольких лайнеров данного типа.

Дженкс распорядился провести проверку всех этих самолетов в целях устранения потенциально опасного недостатка.

По словам источника агентства, проверка не скажется на планах возобновления эксплуатации этих самолетов. Как информировала телекомпания CNN, сборка 737 MAX была приостановлена 20 января. Boeing, несмотря на прекращение эксплуатации, продолжала собирать эти самолеты, но более низкими темпами. Соответственно на предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось уже около 400 самолетов 737 MAX.