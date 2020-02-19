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Распространение коронавируса нового типа

CNBC: стоимость акций Apple из-за коронавируса упала почти на 2%

Стоимость акций компании снизилась на $5,95

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций компании Apple снизилась на момент закрытия торгов во вторник почти на 2%. Как сообщила телекомпания CNBC, снижение спровоцировано осложнениями в получении намеченной квартальной прибыли в результате вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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Согласно данным, размещенным на сайте электронной биржи NASDAQ, к закрытию торгов во вторник стоимость акций Apple снизилась на $5,95 (1,83%) и составляет в данный момент $319 за штуку. На момент закрытия торгов в пятницу акции Apple стоили $324,95 за штуку, а к открытию торгов во вторник (финансовые рынки были закрыты в США в понедельник из-за отмечаемого в стране Президентского дня - Presidents Day) их стоимость упала до $315,34.

В понедельник Apple заявила, что из-за коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года.

В отчете за первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит до $67 млрд, а операционные расходы будут в пределах $9,7 млрд. По данным компании, это вызвано, во-первых, ограничением поставок смартфонов iPhone по всему миру и, во-вторых, снижением спроса на товары Apple в Китае.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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