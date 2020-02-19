Канада поддержала запрет на использование тяжелого судового топлива в арктических водах

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Канадское правительство решило поддержать идею запрета на использование тяжелого судового топлива (мазута) в Арктике, которая обсуждается в Международной морской организации (ИМО). Об этом во вторник говорится в заявлении Министерства транспорта Канады.

"Правительство Канады очень серьезно относится к защите Арктики и продолжает работать с государствами - членами Международной морской организации по поиску способов уменьшения воздействия на окружающую среду из-за увеличения морских перевозок на Севере, - заявили в ведомстве. - Правительство Канады поддержит запрет на использование тяжелого топлива в арктических водах".

В документе отмечается, что Оттава намерена подходить к данному запрету поэтапно, так как Канада еще обсуждает со странами - членами ИМО вопросы баланса экологических выгод и экономических реалий, проживающих в Арктике северных народов.

Ранее только Канада и Россия выступали против введения такого запрета. Остальные арктические государства объявили о поддержке этого шага.