{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Канада поддержала запрет на использование тяжелого судового топлива в арктических водах

Оттава намерена подходить к данному запрету поэтапно

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Канадское правительство решило поддержать идею запрета на использование тяжелого судового топлива (мазута) в Арктике, которая обсуждается в Международной морской организации (ИМО). Об этом во вторник говорится в заявлении Министерства транспорта Канады.

"Правительство Канады очень серьезно относится к защите Арктики и продолжает работать с государствами - членами Международной морской организации по поиску способов уменьшения воздействия на окружающую среду из-за увеличения морских перевозок на Севере, - заявили в ведомстве. - Правительство Канады поддержит запрет на использование тяжелого топлива в арктических водах".

В документе отмечается, что Оттава намерена подходить к данному запрету поэтапно, так как Канада еще обсуждает со странами - членами ИМО вопросы баланса экологических выгод и экономических реалий, проживающих в Арктике северных народов.

Ранее только Канада и Россия выступали против введения такого запрета. Остальные арктические государства объявили о поддержке этого шага.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
"Ведомости": авиабилеты на Камчатку могут подорожать на 10%
По данным издания, холдинг "Аэропорты регионов", владеющий аэропортом Елизово, строит терминал, общая стоимость которого составляет 7 млрд рублей. В связи с этим холдинг планирует установить повышенные тарифы для возврата средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС