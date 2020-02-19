Трутнев поручил разработать законопроект о подъеме затонувших судов за счет собственников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов РФ должно в течение месяца разработать законопроект, обязывающий собственника затонувшего судна осуществить или оплатить его подъем. Как рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, соответствующее поручение он дал министерству.

"Я дал поручение в течение месяца министерству природных ресурсов подготовить законопроект, в соответствии с которым, если судно затонуло, то собственник обязан в течение трех месяцев его поднять. Если он не поднял, то он лишается права собственности на это имущество, при этом подъем осуществляется за счет других финансовых механизмов, но ущерб, то есть сколько стоил подъем, будет предъявляться собственнику", - сказал Трутнев.

Он отметил, что соответствующие средства Министерство природных ресурсов РФ должно запросить уже в рамках бюджета 2021 года. Проблема с подъемом затонувших судов на Дальнем Востоке назрела давно, но, по словам полпреда, несмотря на данные ранее поручения, она до сих пор не решена в связи отсутствием государственной политики по этому вопросу.

"Они [суда] часто тонули в акваториях портов. Скажу честно, они уродуют акваторию и создают риски для мореплавания. Ну и самое главное - недостойно такой страны, как Россия, что у нас в акватории красивая природа, красивый океан и оттуда торчат ржавые останки судов. Неправильно, это надо убрать, ликвидировать", - добавил вице-премьер.

Всего в районе Сахалинской области и Курильских островов насчитывается 34 затонувших судна, а на всем Дальнем Востоке - 554.