Строительство моста через реку Вилюй в Якутии планируется завершить в 2025 году

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство мостового перехода через реку Вилюй возле села Верхневилюйск в Якутии планируется завершить в 2025 году. Государственный контракт подписан в среду в Якутске между управлением автомобильной дороги общего пользования федерального значения (Упрдор) "Вилюй", находящимся под ведомством Росавтодора, и подрядной организацией в лице ОАО "Хотьковский автомост".

Предполагается, что маршрут трассы "Вилюй" будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут и Мирный с конечной точкой в Якутске. Сейчас существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, остальные - преимущественно по зимним переправам, из-за чего дорожного сообщения не бывает до полугода. После введения в эксплуатацию мост станет крупнейшим мостовым переходом на ФАД "Вилюй".

"Мы надеемся начать строительство моста [через реку Вилюй] в 2021 году, завершив в начале этого года проектирование объекта с прохождением госэкспертизы, и во втором полугодии начать строительно-монтажные работы. Срок завершения строительства [моста в проекте] стоит на 2025 год", - сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Вилюй" Николай Андреев.

Предварительная оценочная стоимость всех работ по мостовому переходу через реку Вилюй составляет 20-22 млрд рублей. Интенсивность автомобильного движения, по предварительным данным, оценивается примерно в 1,8 тыс. автомобилей в сутки.

"Длина моста через реку Вилюй возле села Верхневилюйск составит около 1,7 км, подходов к нему - 20 км (дорога III технической категории). Начало строительства объекта намечено в 2021 году после утверждения проекта и определения подрядчика на строительство. Объект реализуется в полном объеме за счет средств федерального бюджета. Ввод в эксплуатацию самого крупного мостового перехода на федеральной трассе "Вилюй" обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между городом Якутск и городом Нюрба", - сказали в пресс-службе Упрдора "Вилюй".

В госконтракте предусмотрены работы по инженерным изысканиям, проектные работы на мосту и на подходах, разработка градостроительной документации, а также проведение государственной экспертизы. "Практически сразу после подписания госконтракта начинаются проектно-изыскательские работы ", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году также планируются к вводу в эксплуатацию четыре мостовых перехода: через реку Тюкян на 702-м км автодороги "Вилюй" (на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов), через реку Сасар-Юрях на 890-м км (Сунтарский район), через реку Улахан-Мугур на 1067-м км (Сунтарский район) и реку Малая Ботуобуйа на 1157-м км (Мирнинский район). Общая протяженность этих мостов составит 582 м, подходов к мостам - 12 км.

О ФАД "Вилюй"

"Вилюй" - проектируемая автомобильная дорога федерального значения, которая должна соединить Иркутскую область и Якутию. Интенсивное строительство дороги велось в период с 2002 по 2005 год. Необходимость строительства была обусловлена освоением нефтегазовых месторождений и развитием алмазодобывающего производства на западе республики. Трасса получила статус федеральной в 2007 году, после чего началось ее активное строительство. Единственным препятствием для круглогодичного функционирования федеральной трассы является отсутствие мостов.