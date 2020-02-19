Развитие человеческого капитала в Арктике: какие меры поддержки ждут регионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) в конце прошлого года получило новые полномочия по обеспечению регионов российской Арктики высококвалифицированными специалистами. Насколько актуальна проблема кадров для арктических территорий, и на какие меры поддержки вузов, работников и предприятий рассчитывают арктические регионы, читайте в материале ТАСС.

"Агентство будет определять потребность в кадрах для инвестпроектов в Арктике, подбирать и привлекать специалистов. Отдельным направлением станет поддержка деятельности коренных народов Севера. Специалисты изучат сотрудничество КМНС с предприятиями, местными властями и попробуют найти решения, которые позволят сохранить и развить взаимоотношения сторон. Агентство планирует также участвовать в образовательных проектах, в том числе предлагать изменения в систему подготовки кадров для Арктики", - сообщили ТАСС в АРЧК.

Арктике нужны тысячи квалифицированных специалистов

Власти арктических регионов, которым АРЧК должно помочь насытить рынок труда квалифицированными кадрами, в беседах с ТАСС отметили, что испытывают потребности в специалистах самой разной направленности, которая зависит от специфики региона.

Так, по словам проректора по учебной работе Мурманского государственного технического университета (МГТУ) Бориса Петрова, сегодня региону требуются десятки тысяч специалистов. Это связано с активизацией хозяйственной деятельности в области. "Ежегодно области требуется 25 тыс. специалистов с высшим и средним образованием. Ближайшую перспективу потребность в трудовых ресурсах для Мурманской области будут составлять преимущественно квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена в области строительства, <...> а также на предприятиях горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте и в здравоохранении", - отметил Петров.

В Карелии в арктических районах республики (Кемском, Лоухском и Беломорском) на рынке труда сейчас востребованы преимущественно "социальные" профессии: учителя, врачи, фельдшеры и акушеры, библиотекари, а также пожарные и автомеханики, сообщили ТАСС в управлении труда и занятости Карелии.

В Красноярском крае наблюдается рост потребности в специалистах, в первую очередь, для крупных инвестпроектов добывающих компаний - "Норникель", "Северная звезда", "Нефтегазхолдинг", "Таймырнефтегаз". "Сегодня работодателям требуются высококвалифицированные специалисты, имеющие специфические знания и умения, готовые трудиться в сложных природно-климатических условиях", - рассказали ТАСС в агентстве занятости населения Красноярского края.

Необходимость координации

Высшие учебные заведения в арктических регионах России надеются, что АРЧК возьмет на себя контролирующую роль в создании новых образовательных программ, в повышении эффективности целевого обучения, а также в повышении интеграции вузов и предприятий.

"[АРЧК] нам очень нужно, потому что нужен координатор, который мог бы обеспечить устойчивые связи. Мы пока работаем на уровне соглашений между предприятиями и университетом. Мне кажется, что необходимо сделать так, чтобы это не только стало системой развития университета и предприятий, но и чтобы закладывались финансовые средства на обучение, подготовку кадров", - добавил заведующий кафедрой "Арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона" юридического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутск) Анатолий Слепцов.

По его словам, предприятия сами обращаются в университет с просьбой подготовить от одного до трех специалистов, в то время как для работы магистратуры требуется не менее 15 человек. "Агентство могло бы делать заявку на основании [количества] необходимых специалистов, мы могли бы переориентироваться на развитие региона и предприятий, которые, в основном, находятся в Арктике", - сказал Слепцов.

Доцент Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяна Максимова также констатирует, что если будет скоординирована работа университета и предприятий Якутии, то тот человеческий капитал, сосредоточенный в регионе, способен удовлетворить потребность региона в специалистах.

Важной задачей при подготовке специалистов для Арктики становится создание новых специализированных программ бакалавриата и магистратуры для решения задач устойчивого развития коренных малочисленных народов Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского педагогического университета имени Герцена (РГПУ, Санкт-Петербург). По информации вуза, сейчас первые такие программы начинают создаваться, однако их нужно значительно больше.

Мотивация остаться в Арктике

Власти арктических регионов отмечают, что хотя система стимулирования труда в целом существует, она является недостаточной. Регионы надеются, что АРЧК предложит такие меры поддержки, которые смогут мотивировать специалистов оставаться в регионах Арктики, предпринимателей расширять бизнес, а представителей коренных народов развивать традиционные промыслы.

"Один из вопросов, которые нужно решать, в частности, в Ненецком автономном округе (НАО), это создание рабочих мест для жителей региона при разработке месторождений. Например, возьмем нефтедобывающую компанию, у нее много подрядчиков, одновременно на промысле находится порядка 250-300 человек, при этом из округа, нарьян-марских, там работают всего четыре человека. Если АРЧК сделает так, что при создании новых рабочих мест в Арктической зоне РФ будут создаваться рабочие места для местных, то оно свою задачу выполнит", - сказал ТАСС вице-спикер собрания депутатов НАО Матвей Чупров.

При этом предоставление преференций для специалистов не должно целиком ложиться на бизнес, отмечает начальник управления инвестиций и предпринимательства департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Лилия Шадрина. Она приводит в пример условия работы бизнеса на Чукотке, где предприниматель обязан выплачивать максимальные районный коэффициент и северную надбавку, что сокращает его собственные возможности для развития. В связи с этим на федеральном уровне необходимо разработать механизм компенсации затрат бизнесу в Арктике.

Еще одна важная задача, которая должна быть решена, - поддержка предпринимателей из числа коренных народов Севера (КМНС), которые развивают традиционные промыслы, отмечает председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров.

"Традиционная отрасль предпринимательства для КМНС - это пошив традиционной одежды и обуви из меха, в первую очередь оленя, <...> на месте, в НАО не шьют, а раньше все перерабатывалось на месте. Один из вариантов поддержки, которая могла бы быть, в том числе указанная на федеральном уровне, - это включение предприятий малого и среднего бизнеса в сфере КМНС в перечень социальных предприятий, если они работают в сфере традиционных видов хозяйственной деятельности", - сказал Чупров.

Российская Арктика

К Арктическим регионам РФ относятся Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Чукотка. Частично к арктическим регионам относятся северные районы Красноярского края, Архангельской области, республик Карелия и Якутия.