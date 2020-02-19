В 2019 году количество нарушений информбезопасности в банках России выросло в пять раз

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях (НФО) более 1,1 тыс. нарушение требований информационной безопасности, что в пять раз больше по сравнение с предыдущим годом. Об этом сообщил на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы Александр Дудка, начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России.

"В 2019 году выявлено различных нарушений, недостатков, изъянов в информационной безопасности более 1,1 тыс. По предыдущему году эта цифра была скромнее - около 200. Рост в пять раз за счет количества проверенных и расширения поля тематики [проверок]", - сказал он.

Всего регулятор за 2019 год провел 171 проверку, из которых 146 пришлось на банки, а 25 на некредитные финансовые организации. При этом, по словам Дудки, в ближайшие пару лет количество проверок банков и НФО может сравняться.

"Основные проблемы - это неосведомленность и низкая ответственность персонала. Недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита и контроля. И зачастую формальное отношение собственников и руководителей организаций к проблеме защиты информации и информационной безопасности вообще", - добавил он, отметив, что за прошлый год отношение к этой теме все же изменилось и стало "менее формальным".

Подводя итог, Дудка сказал, что по итогам прошлого года в отношении проверенных организаций может быть назначено до 19 штрафов.