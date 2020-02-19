Турбизнес России оценил потери из-за отсутствия китайских туристов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая на фоне вспышки нового типа коронавируса могут составить в феврале - марте почти 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Прием новых организованных тургрупп из Китая был приостановлен с 28 января, поскольку власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса. Кроме того, Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, приезжающих на работу, учебу и с туристическими целями.

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"При средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере $500 только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд руб. Уже очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию также не приедут - эти бронирования отменены. Ожидалось, что доходы от приема туристов из Китая в марте также составят как минимум 1,4 млрд руб.", - говорится в сообщении АТОР. Таким образом, потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте могут составить минимум 2,8 млрд руб., отметили в ассоциации. Если же сбудется негативный прогноз и китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, то потери российского турбизнеса без учета трат путешественников на месте могут составить 31,2 млрд руб. в мае - сентябре, сообщили в АТОР. По данным ассоциации, в 2019 г. Россию с туристическими целями посетили 1,5 млн граждан Китая, из них по безвизовому групповому каналу - 1,2 млн человек. Порядка 75% китайского турпотока приходится на май - сентябрь. Сейчас для китайских туристов в России низкий сезон. Если ориентироваться на показатели 2019 г., с января по май в РФ через туроператоров приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. В 2020 г. прогнозировался рост этого показателя минимум на 10%, то есть до 45 тыс. прибытий ежемесячно. "Участники туррынка считают, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля - начала мая. То есть, скорее всего, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется искать возможность заполнить пустующие емкости другими интуристами", - отметили в АТОР. Обеление рынка

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