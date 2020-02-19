{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Старейшая АЭС Франции прекратит работу в июне

В коммюнике французского правительства подчеркивается, что это произойдет в рамках энергетической политики и выбора в пользу экологически чистой энергетики

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Франции определило точные сроки остановки двух реакторов старейшей АЭС Франции "Фессенхайм" - в конце февраля и в конце июня этого года соответственно. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду в официальном государственном вестнике Journal officiel.

"Тема: отмена лицензии на эксплуатацию атомной электростанции в Фессенхайме. <...> Текст вступает в силу с 22 февраля 2020 года для реактора номер 1 и с 30 июня для реактора номер 2", - гласит текст послания.

"Это событие <...> является первым шагом по воплощению энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году", - подчеркивается в коммюнике правительства, которое приводит в среду радиостанция France Info.

АЭС "Фессенхайм" - старейшая действующая атомная электростанция Франции, расположенная на северо-востоке страны в регионе Эльзас. Из-за давности срока своей эксплуатации (введена в строй 1 января 1977 года) она неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако сроки переносились уже несколько раз.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Чистая прибыль "Роснефти" в 2019 году выросла на 29%
Глава компании Игорь Сечин отметил, что сильные финансовые результаты позволят увеличить финальные дивиденды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС