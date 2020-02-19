Удмуртия подготовила необходимый объем зерна для посевной, несмотря на плохую погоду летом

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Аграрии Удмуртии заготовили необходимый объем зерна для проведения посевной, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, который ввели в регионе в конце лета из-за непогоды, сообщил в среду на своей странице в Instagram глава республики Александр Бречалов.

В регионе с 15 августа по 7 октября 2019 года действовал режим ЧС, который ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые.

"Несмотря на это, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в прошлом сезоне, семенами яровых зерновых культур у нас обеспеченность 98%, в этом году яровой сев будет произведен на площади 402 тыс. га, общая посевная площадь республики составляет 889 тыс. га, это примерно четыре территории Завьяловского района", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что в 2020 году в республике планируется ввести в оборот 5,5 тыс. га земель, которые на данный момент никак не используются.

"Очень важно, что мы планируем ввести в оборот 5,5 тыс. га пустующих земель, это одна из ключевых задач для министерства сельского хозяйства - вводить в оборот и использовать землю. Это примерно две территории города Камбарка", - добавил глава региона.

Минсельхоз РФ в конце августа - начале сентября 2019 года принимал заявки от республики на возмещение части убытков аграриев из-за непогоды. Удмуртия подала заявку на сумму более 730 млн рублей, из которых Минсельхоз РФ подтвердил 420 млн рублей. При этом в соответствии с правилами, возмещению подлежало не более 50% суммы. Позднее стало известно, что выплат не произойдет, так как посевы не были застрахованы. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова в декабре 2019 года сообщила, что в республике состоится встреча представителей Национального союза страховщиков с производителями, которые выразили желание на 2020 год застраховать 12 тыс. га земель.