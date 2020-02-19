{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Удмуртия подготовила необходимый объем зерна для посевной, несмотря на плохую погоду летом

В этом году посев яровых культур в республике произведут на площади 402 тыс. га

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Аграрии Удмуртии заготовили необходимый объем зерна для проведения посевной, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, который ввели в регионе в конце лета из-за непогоды, сообщил в среду на своей странице в Instagram глава республики Александр Бречалов.

На эту тему

В регионе с 15 августа по 7 октября 2019 года действовал режим ЧС, который ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые.

"Несмотря на это, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в прошлом сезоне, семенами яровых зерновых культур у нас обеспеченность 98%, в этом году яровой сев будет произведен на площади 402 тыс. га, общая посевная площадь республики составляет 889 тыс. га, это примерно четыре территории Завьяловского района", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что в 2020 году в республике планируется ввести в оборот 5,5 тыс. га земель, которые на данный момент никак не используются.

"Очень важно, что мы планируем ввести в оборот 5,5 тыс. га пустующих земель, это одна из ключевых задач для министерства сельского хозяйства - вводить в оборот и использовать землю. Это примерно две территории города Камбарка", - добавил глава региона.

Минсельхоз РФ в конце августа - начале сентября 2019 года принимал заявки от республики на возмещение части убытков аграриев из-за непогоды. Удмуртия подала заявку на сумму более 730 млн рублей, из которых Минсельхоз РФ подтвердил 420 млн рублей. При этом в соответствии с правилами, возмещению подлежало не более 50% суммы. Позднее стало известно, что выплат не произойдет, так как посевы не были застрахованы. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова в декабре 2019 года сообщила, что в республике состоится встреча представителей Национального союза страховщиков с производителями, которые выразили желание на 2020 год застраховать 12 тыс. га земель.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
Реклама на ТАСС
Чистая прибыль "Роснефти" в 2019 году выросла на 29%
Глава компании Игорь Сечин отметил, что сильные финансовые результаты позволят увеличить финальные дивиденды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС