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Сбербанк может войти в список стратегических предприятий

Минфин ожидает, что прибыль кредитной организации по итогам 2019 года составит около 1 трлн рублей, из них 250 млрд рублей пойдут в бюджет
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сбербанк после того, как перейдет под контроль правительства, может войти в список стратегических предприятий. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Вполне возможно, сейчас такого решения нет, что Сбербанк может войти в список этих стратегических предприятий. По ним тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства. Предполагаю, что, вполне возможно, именно такая процедура будет предусмотрена", - сказал он.

Минфин ожидает, что прибыль Сбербанка по итогам 2019 года будет на уровне около 1 трлн рублей, из них 250 млрд рублей пойдут в бюджет РФ в виде дивидендов. "Пока Сбербанк не подвел итогов [2019 года]. По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка. Соответственно, 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ, то есть 250 млрд рублей (получит бюджет РФ в виде от дивидендов Сбербанка - прим. ТАСС), - сказал Колычев.

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