Мишустин направил приветствие участникам XXXI съезда Ассоциации крестьянских хозяйств РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям XXXI съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Многие годы ваша общественная организация ведет активную работу, направленную на развитие малого агробизнеса, надежно защищает права и интересы крестьянства и фермерского сообщества, - отметил Мишустин. - Агропромышленный комплекс занимает особое место в национальной экономике и является ключевой отраслью. В нашей стране фермерское движение имеет большую историю и замечательные традиции".

По словам премьера, развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому правительство уделяет большое внимание развитию фермерства, созданию благоприятных условий жизни на селе. Глава кабмина подчеркнул, что государству необходимо и далее совершенствовать инструменты государственной поддержки аграриев, снижать административные барьеры для предпринимателей.

"И конечно, эта деятельность должна вестись при непосредственном участии АККОР - организации, которая лучше других знает о проблемах и пожеланиях фермеров. Уверен, что съезд станет эффективной площадкой для обмена опытом, укрепления деловых связей и партнерства. А рекомендации, выработанные вами, послужат дальнейшему развитию кооперативного движения", - добавил Мишустин.

XXXI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России проходит 18-19 февраля в Москве.