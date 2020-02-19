Чистая прибыль "Роснефти" в 2019 году выросла на 29%

Капитальные затраты компании в 2019 году снизились на 8,8% - до 854 млрд рублей. В компании отмечают, что уменьшение показателя связано преимущественно с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях, а также с ограничениями на запуск новых проектов с учетом продления квот на установление уровня добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Выручка "Роснефти" за отчетный год возросла на 5,3%, до 8,67 трлн рублей.

Увеличение чистой прибыли за 2019 год обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых и прочих расходов.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году. Промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 15,34 рубля на акцию, что на 5,2% выше показателя за первое полугодие 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании .

Общая сумма финансового долга и торговых обязательств уменьшилась на 15,6%, или на 907 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 2019 год вырос на 1,2% и достиг 2,1 трлн рублей. Рост к уровню 2018 года связан с наращиванием объемов реализации нефти, преимущественно в восточном направлении, а также с эффективным контролем над затратами. По итогам 2019 года величина налоговых отчислений "Роснефти" от деятельности в России составила около 3,6 трлн рублей.

Финальные дивиденды

Глава компании Игорь Сечин отметил, что сильные финансовые результаты "Роснефти" за второе полугодие 2019 года позволят компании увеличить финальные дивиденды по итогам года.

"Сильные результаты за 2 полугодие 2019 г. позволят нам увеличить финальный дивиденд намного более быстрыми темпами, поскольку чистая прибыль за период выросла более чем в полтора раза", - сказал он. Чистая прибыль за третий и четвертый кварталы, согласно отчету, составила 383 млрд рублей.

Сечин отметил, что при условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров по дивидендам дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019 год, составит около 8%.

За 2019 год свободный денежный поток "Роснефти" составил 884 млрд руб., в том числе 271 млрд руб. в четвертом квартале 2019 г. "Это позволило компании не только выполнить все обязательства перед акционерами по выплате годовых дивидендов за 2018 г. и промежуточных дивидендов за 2019 г. в сумме 283 млрд руб., но и последовательно сокращать финансовый долг и торговые обязательства", - подчеркнул глава компании.

Объемы переработки нефти в 2019 году

Объем переработки нефти "Роснефтью" за 2019 год составил 110,2 млн т, что ниже уровня предыдущего года на 4,2%. Ухудшение показателя объясняется главным образом снизившимся объемом переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах компании.

В четвертом квартале прошлого года показатель переработки составил 28,3 млн т, продемонстрировав снижение на 5,8% в квартальном выражении и на 4,1% - в годовом.

В 2019 г. на российских НПЗ компании переработано 100,1 млн т нефти, что ниже уровня 2018 г. на 3,1%. В четвертом квартале показатель составил 25,5 млн т, сократившись на 6,3% в квартальном выражении и на 4,8% - в годовом.

"Снижение объема переработки на заводах в РФ обусловлено проведением плановых ремонтов, а также оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты", - отмечается в отчете.

По итогам отчетного квартала глубина переработки достигла 73%, выход светлых нефтепродуктов составил 56,7%.

Добыча на Самотлоре

По итогам четвертого квартала 2019 года "Роснефть" смогла переломить снижающийся тренд добычи нефти на Самотлорском месторождении и нарастила добычу на 0,4% (по сравнению с третьим кварталом) - до 0,37 млн баррелей в сутки.

"Вследствие законодательно установленных инвестиционных стимулов на Самотлорском месторождении компания продолжает работу по повышению эффективности его разработки, наращивая программу бурения и ввода новых скважин. Благодаря реализованным мероприятиям переломлен тренд падения добычи, снижавшейся до 2018 г. в среднем на 5% ежегодно. В 2018-2019 гг. компания сократила снижение добычи до около 1%, достигнув показателя в 136 млн барр. по итогам года", - отмечает "Роснефть".

В отчетном квартале уровень добычи жидких углеводородов на месторождении составил 0,37 млн баррелей в сутки, что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в отчете.