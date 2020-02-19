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Кировская область получит 1 млрд рублей на строительство дороги из Кирова в Архангельск

Завершить строительство планируется в 2021 году

КИРОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Кировская область в 2020-2021 годах получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на строительство дороги Опарино - Альмеж, которая напрямую соединит Киров с тремя северными районами региона и Архангельской областью, сообщил в среду ТАСС заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

Сейчас жители Подосиновского, Лузского и Опаринского районов могут добраться в Киров в объезд через соседние регионы. Строительство дороги Опарино - Альмеж, напрямую соединяющей областной центр с северными районами, началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако подрядчик "Интердорстрой" не смог закончить работы. Строительство было заморожено и возобновилось только летом 2019 года.

"[На строительство дороги в бюджете региона] были предусмотрены областные средства, но по просьбе субъекта выделены федеральные деньги, на два года - 1 млрд рублей. Выделено 100 млн рублей федеральных средств на этот год и 900 млн рублей на следующий год, [министерство финансов региона] вносит предложение на поправку [в бюджет области]", - сказал Шевелев.

Он уточнил, что дорогу планируют достроить в 2021 году. "Подрядчик там устойчивый, работы ведет по графику, вопросов к нему нет", - отметил собеседник агентства.

Ранее первый зампред правительства региона Александр Чурин сообщал ТАСС, что прямая дорога даст толчок к развитию трех северных районов области. Губернатор Кировской области Игорь Васильев назвал завершение строительства дороги "абсолютным приоритетом".

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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