Борисов не поддержал идею введения налога на попутный газ для нефтяников

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Совещание профильных ведомств по вопросам развития нефтехимической отрасли в России, которое прошло 6 февраля у вице-премьера Юрия Борисова, который с января курирует вопросы ТЭК в правительстве, не поддержало идею введения НДПИ на попутный нефтяной газ, ранее предложенную Минфином. Это следует из протокола совещания, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Так, из документа следует, что с 1 января 2022 года этан становится подакцизным товаром со ставкой сбора в размере 9 тыс. рублей на тонну. Акциз на СУГ вводится с 1 января 2023 года в размере 4500 рублей за тонну, затем он повышается до 5500 рублей на тонну с 2024 года, 6500 рублей на тонну с 2025 года и 7500 рублей на тонну с 2026 года.

Обратный вычет для акцизов на этан и СУГ применяется для производств, которые введут новые производственные мощности по выпуску товаров нефтехимии после 1 января 2022 года объемом переработки сырья не менее 300 тыс. тонн в год. В ином случае у компании до конца 2022 года должно быть заключено инвестиционное соглашение с Минэнерго о модернизации существующих мощностей на сумму не менее 65 млрд рублей.

Законопроект с соответствующими поправками профильные ведомства (Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, ФАС) поручено внести до 20 февраля.

В протоколе не отмечается за счет чего планируется финансировать получение производителями обратного вычета, но отмечается, что принятие таких поправок в Налоговый кодекс "не повлечет увеличение размеров существующих налогов и сборов, а также введение новых налогов и сборов". То есть участники совещания не поддержали идею введения НДПИ на попутный нефтяной газ, за счет которого ранее Минфин предлагал компенсировать меры по поддержке нефтехимии.

Изначально Минфин предлагал распространить НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения, которые разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть". Однако позднее логика введения налога изменилась, его предлагалось ввести, "имея в виду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ". Минэнерго и нефтяные компании резко выступали против введения налога на ПНГ.

В конце прошлого года на совещании у бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, курировавшего ТЭК до назначения нового правительства, идея о введении нового налога на попутный газ была одобрена. Предлагалось взимать НДПИ на ПНГ с 2022 года в размере 50 рублей на 1 тыс. куб. м с дальнейшим повышением ставки.