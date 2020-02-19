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Налоговые льготы для инвесторов в Арктике позволят запустить проекты на 15 трлн рублей

В частности, поправки в Налоговый кодекс предполагают широкий пакет преференций для добывающих компаний

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новые налоговые льготы для инвесторов в Арктике позволят запустить в регионе реализацию девяти крупных проектов с общим объемом инвестиций 15 трлн рублей, сообщил в среду замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на конференции "Арктика-2020" в Москве.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал ранее нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. В частности, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.

"По оценкам Минэнерго, только эти налоговые льготы запустят в Арктике девять крупнейших экономических проектов с объемом инвестиций 15 трлн рублей", - сказал Крутиков, не уточнив конкретные проекты.

Согласно внесенным поправкам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций, среди которых возможность создания на отдельных участках свободной таможенной зоны, круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Помимо этого, в законопроекте речь идет о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их интересов в суде.

Комплекс льгот для сырьевых компаний предусматривает снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставку 0% по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике.

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом.

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