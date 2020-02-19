В Мценске этой весной введут в эксплуатацию завод, где произошел взрыв

ОРЕЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Завод профессионального оборудования (ЗПО), где 31 января в результате хлопка паров лакокрасочных материалов погибли пять человек, а трое получили травмы, введут в эксплуатацию в апреле-мае 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

"По информации, полученной от представителей компании-инвестора, разработан план мероприятий по устранению негативных последствий происшествия, организован жесткий контроль технологических работ, сроки реализации инвестиционного проекта остаются прежними. Запуск ЗПО намечен на апрель-май 2020 года", - сказал он.

Инцидент произошел во время монтажных работ, уточнил Тарасов. Обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранительными органами.

Завод профессионального оборудования входит в состав территории опережающего развития "Мценск". Соглашение о строительстве предприятия было подписано в октябре 2019 года. Проект предусматривает запуск отечественного производства оконной поворотно-откидной и поворотной фурнитуры для профилей из ПВХ, дерева и алюминия.

Объем инвестиций превышает 780 млн рублей. На предприятии создадут 140 рабочих мест.

Сообщение об аварии на строящемся предприятии поступило около 10 часов утра 31 января. В результате ЧП обрушилась кровля, была разрушена часть стены. Пять человек погибли, трое получили травмы. Региональное управление СК сообщало, что причиной хлопка могли стать скопившиеся пары лакокрасочных материалов, возбуждено дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").