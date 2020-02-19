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"Норникель" сменил "Новатэк" в топ-4 MSCI Russia

В топ-4 рейтинга также входят "Газпром", "Лукойл" и Сбербанк

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Норильский никель" вытеснил "Новатэк" из топ-4 MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени, говорится в обзоре "ВТБ Капитал".

Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "Лукойл", Сбербанк и "Норникель".

Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля вместе с результатами пересмотра индекса MSCI Russia Standard.

"Вес "Норникеля" в индексе был повышен на 4,5 п. п., до 9,3%, вес "Новатэк" был снижен на 3,1 п. п., до 4,7%. Что касается остальных участников 10%-ной корзины, веса "Газпрома" (+66 б. п., до 9,33%), "Лукоила" (+57 б. п., до 9,33%) и Сбербанка (+24 б. п., до 7,23%) были немного повышены. Веса X5 Retail Group (+46 б. п., до 4,66%) и "Магнита" (+41 б. п., до 4,66%) также были повышены", - пояснили эксперты "ВТБ Капитал".

В то же время веса "Полюс золота" (-63 б. п., до 3,98%), "Алросы" (-61 б. п., до 3,86%), "Интер РАО" (-61 б. п., до 4,29%), "Северстали" (-56 б. п., до 3,57%), НЛМК (-49 б. п., до 3,10%), Мосбиржи (-45 б. п., до 2,84%), "Полиметалл" (-43 б. п., до 4,21%), ММК (-30 б. п., до 1,87%) и "Фосагро" (-27 б. п., до 1,70%) были снижены.

Об индексе

MSCI Russia Standard Index (Morgan Stanley Capital International Russia) - фондовый индекс российского рынка, который входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets.

Включение бумаг в такие индексы значительно увеличивает спрос на акции со стороны инвесторов. Индекс интересен для зарубежных инвесторов, в частности, инвестиционным фондам, которые хотят вложиться в российские акции. Через пассивные фонды, автоматически следующие индексам MSCI и FTSE, средства приходят в акции российских эмитентов, включенных в эти индексы, однако в случае исключения акций из индексов они будут автоматически проданы инвесторами.

Теги
Россия
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