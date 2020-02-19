Акции "Норникеля" на Мосбирже обновили максимум

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Норильского никеля" в ходе торгов Мосбиржи выросли на 3%, обновив исторический максимум. По данным торговой площадки на 10:08 мск, цена бумаг компании возросла до 22,478 тыс. рублей за штуку.

Акции компании растут на фоне повышения цен на палладий. В ходе торгов 19 февраля цена палладия побила очередной рекорд, превысив $2,9 тыс. за унцию. За последние полгода цены на металл, по данным торговых площадок, увеличились почти на 90%.

Кроме того, как следует из обзора "ВТБ Капитал", акции "Норникеля" вытеснили "Новатэк" из топ-4 MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени. Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром", "Лукойл", Сбербанк и "Норникель". Изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля вместе с результатами пересмотра индекса MSCI Russia Standard.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, на который приходится около 40% мирового производства палладия.