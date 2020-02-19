Пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Кубанью запустят в начале марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем откроется 7 марта - раньше, чем планировалось. Из Керчи в Анапу будут курсировать рельсовые автобусы, сообщается в среду на сайте Минтранса РФ.

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Железнодорожное движение по Крымскому мосту официально открыли 23 декабря 2019 года. Тогда же министр транспорта Крыма Сергей Карпов говорил, что пригородные поезда из Крыма до Краснодара и Анапы планируется запустить к июню 2020 года. В ходе совещания в Ялте в январе президент России Владимир Путин призвал работать над качеством жизни в Крыму, в том числе уделить внимание строительству и ремонту автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновлению подвижного состава пригородного сообщения.

"Между Керчью и Анапой 7 марта откроется регулярное пригородное железнодорожное сообщение. Перевозчиком выступит "Южная пригородная пассажирская компания". На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить три раза в день. В остальные дни - по два раза. Время в пути составит два часа. "Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован как местными жителями, так и туристами", - добавили в министерстве.

Билеты на маршрут можно будет купить в кассах железнодорожных вокзалов и у билетных кассиров непосредственно в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в декабре прошлого года сообщал, что "Южная пригородная пассажирская компания" - дочернее общество оператора поездов по Крымскому мосту "Гранд сервис экспресс" - с 1 января 2020 года будет заниматься пассажирскими железнодорожными перевозками на территории республики. Он отмечал, что комфорт и качество обслуживания пассажиров никак не изменятся. В самой компании уточняли, что владельцем железнодорожной инфраструктуры в регионе останется "Крымская железная дорога".