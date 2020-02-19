Инвесторы в Арктике смогут получить субсидию в 20% на инфраструктуру

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Инвесторы смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций в проекты в Арктике. Об этом сообщил в среду замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на конференции "Арктика-2020" в Москве.

Сейчас для инвесторов в Арктике разрабатывают комплекс мер поддержки. В частности, подготовлены налоговые льготы, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний. В понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

"Любой инвестор, который готов вложить в Арктику не менее 300 млн рублей, может получить от государства безвозвратную субсидию на строительство транспортной, энергетической, иной инфраструктуры, которая необходима для запуска нового производства. При этом размер субсидии не может превышать 20% объема частных инвестиций в проект", - сказал Крутиков, добавив, что условия согласованы в правительстве РФ.

Он пояснил, что, например, при строительстве нового порта и вложении 30 млрд рублей собственных и заемных средств инвестор сможет получить от государства до 6 млрд рублей. Эти средства он сможет направить, к примеру, на линию электропередач, железнодорожную ветку.

Крутиков добавил, что условия для инвесторов в Арктике лучше, чем на Дальнем Востоке, где объем субсидии не может превышать 10% частных инвестиций. Замминистра также отметил, что процедура отбора проектов значительно упрощена. "По сути, требуется представить только бизнес-план с заключением от банка, нашего Фонда или Агентства по привлечению инвестиций. Отбор проектов мы объявим до конца марта этого года", - сказал он.

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом.