Правительство не обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий

Почему? И сколько стоит сделка?

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

"В правительстве не обсуждается включение Сбербанка в список стратегических предприятий", - сказал он.

По словам замминистра, снижение доли государства в капитале Сбербанка после продажи контрольного пакета Банком России не стоит на повестке.

Ранее Колычев сообщил, что Сбербанк может войти в перечень стратегических предприятий.

Смена акционера

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

В Минфине ранее пояснили, что в связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.