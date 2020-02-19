Госдума приняла закон, приводящий нормы о лотереях к антиотмывочному законодательству

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на дальнейшее приведение законодательства, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Документ инициирован правительством РФ.

Закон относит операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом. Соответственно к операторам лотерей будут предъявляться требования, аналогичные требованиям к таким организациям согласно "антиотмывочному" законодательству.

Также, в соответствии с законом, идентификация участника лотереи не проводится при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Оператор лотереи получит право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитным организациям, организации федеральной почтовой связи, а также оператору связи проводить идентификацию или упрощенную идентификацию участников лотерей.