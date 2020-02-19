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Санкции в отношении России

Eni будет соблюдать новые санкции США в отношении "Роснефти"

Итальянской энергетической компании ранее уже приходилось замораживать совместные проекты с "Роснефтью" по этой же причине

РИМ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская энергетическая компания Eni, осуществлявшая операции с Rosneft Trading, анализирует новые санкции США и намерена соблюдать их. Об этом ТАСС сообщили в среду представители компании.

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"Мы проводили операции с Rosneft Trading. Мы оцениваем новые санкции, чтобы понять, чего именно они касаются, и, соответственно, будем их соблюдать", - сказал собеседник агентства.

Ранее Eni уже приходилось замораживать совместные проекты с "Роснефтью" из-за введенных в отношении российской компании санкций США.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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