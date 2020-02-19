Reuters: "Банк Шанхая" выдаст займы на $800 млн компаниям в Китае из-за коронавируса

ТАСС, 19 февраля. "Банк Шанхая" предлагает 57 китайским компаниям кредиты на сумму в $800 млн в качестве поддержки в борьбе с последствиями вспышки коронавируса. Об этом в среду сообщает агентство Reuters .

По его информации, ранее администрация Шанхая составила список местных компаний и международных корпораций, которые могут претендовать на получение субсидированных займов в качестве финансовой поддержки на фоне возможных убытков из-за коронавируса.

В частности, на получение льготных займов претендуют производитель медицинского оборудования в составе корпорации 3M и шанхайское подразделение Unilever. Также в список вошли и местные предприятия - поставщики медицинских принадлежностей, в том числе защитных масок.

В то же время, как отмечает Reuters, в Unilever сообщили, что компания не планирует обращаться за какой бы то ни было финансовой поддержкой. Представители 3M отказались от комментариев о возможности получения льготных займов.