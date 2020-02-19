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Песков: санкции США против "дочки" "Роснефти" не повлияют на отношения РФ и Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России отметил, что такие рестрикции незаконны с точки зрения международного права

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Санкции США против дочерней компании "Роснефти" - Rosneft Trading - из-за продажи нефти из Венесуэлы незаконны и не повлияют на отношения Москвы и Каракаса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, ни коим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой, - сказал Песков, отвечая на вопрос, как эти американские санкции скажутся на отношениях Москвы и Каракаса. - Напротив, они развиваются и будут развиваться дальше".

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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