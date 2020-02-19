Путин может обсудить с Грефом 19 февраля продажу акций Сбербанка кабмину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду в Санкт-Петербурге с главой Сбербанка Германом Грефом. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, одной из тем встречи может стать продажа акций банка правительству России.

"Это настолько крупное банковское учреждение, что это, конечно, регулярно требует доклада главе государства о том, как обстоят дела, как работает банк в отношении основных программ. Путин всегда интересуется, как обстоят дела с ипотекой, финансированием сельскохозяйственного сектора и так далее", - отметил он. "Конечно, [необходимо обсудить] все актуальные вопросы, которые стоят на повестке дня, в том числе и тот, который вы упомянули", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли Путин и Греф обсудить продажу акций банка.

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен правительством РФ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.