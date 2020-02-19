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Дело ЮКОСа
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Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, в том числе тактику защиты

Представитель Кремля уточнил, что Минюст изучает тактику оспаривания решения суда по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Москва анализирует решение Апелляционного суда Гааги по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока что наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, - подчеркнул он. - Пока идет стадия анализа".

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18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и восстановил решения гаагского арбитража о взыскании с РФ $50 млрд. Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили ряд противоправных действий.

По его словам, вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом и будет оспорен в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. В Минюсте РФ ранее также сообщили, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы.

Теги
РоссияДело ЮКОСаПесков, Дмитрий Сергеевич
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