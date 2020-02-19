Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей. Поправки, авторами которых стали единороссы и глава профильного думского комитета Тамара Плетнева (КПРФ), были предложены ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Кроме того, поправки сокращают срок оформления капитала (выдачи сертификата) с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Одновременно с месяца до 10 дней сократится срок оказания услуги по направлению капитала на те или иные цели (срок выдачи средств).

Одна из поправок распространяет право на получение капитала на первого ребенка и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года и позже. Размер выплаты одиноким отцам - усыновителям второго и последующих детей будет увеличен до 616 тыс. 617 рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента. "Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года, - напомнил он. - Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса".

Госдума планирует 20 февраля рассмотреть в третьем чтении законопроект с поправками. "Не возражаете, если мы рассмотрим его в приоритетном порядке завтра? Нет возражений, принимается", - обратился к депутатам Володин.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

В новость были внесены изменения (12:57 мск) — добавлена информация по тексту.