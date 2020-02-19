Борисов одобряет закрепление грузовой базы за судами России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов положительно оценивает предложения Минтранса РФ о закреплении грузовой базы за российскими судами на законодательном уровне. Об этом он сообщил, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

"На мой взгляд, обоснованно и убедительно звучат предложения Минтранса о необходимости внесения изменений в документы стратегического планирования, предусматривающие закрепление грузовой базы за судами под российским флагом или принадлежащих российским судовладельцам. Мера откровенно протекционистская, но, видимо, пришло время и для таких мер", - сказал Борисов.

Ранее замминистра транспорта Юрий Цветков сообщал, что ведомство считает необходимым наращивать перевозки внешнеторговых грузов судами под российским флагом и прорабатывает меры для стимулирования привлечения таких судов к перевозкам.

По его словам, несмотря на рост дедвейта и количества судов под российским флагом, его доля в перевозках внешнеторговых грузов остается незначительной - около 2%.