{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Борисов одобряет закрепление грузовой базы за судами России

Вице-премьер при этом отметил, что мера является откровенно протекционистской, но, видимо, для нее пришло время

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов положительно оценивает предложения Минтранса РФ о закреплении грузовой базы за российскими судами на законодательном уровне. Об этом он сообщил, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

"На мой взгляд, обоснованно и убедительно звучат предложения Минтранса о необходимости внесения изменений в документы стратегического планирования, предусматривающие закрепление грузовой базы за судами под российским флагом или принадлежащих российским судовладельцам. Мера откровенно протекционистская, но, видимо, пришло время и для таких мер", - сказал Борисов.

Ранее замминистра транспорта Юрий Цветков сообщал, что ведомство считает необходимым наращивать перевозки внешнеторговых грузов судами под российским флагом и прорабатывает меры для стимулирования привлечения таких судов к перевозкам.

По его словам, несмотря на рост дедвейта и количества судов под российским флагом, его доля в перевозках внешнеторговых грузов остается незначительной - около 2%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сочи и Ставрополь свяжут прямым авиарейсом
Время в полете составит полтора часа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС