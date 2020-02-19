Власти Удмуртии рассчитывают отремонтировать 23 моста и путепровода в ближайшие три года

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют за три года отремонтировать 23 моста и путепровода по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", соответствующая программа представлена в Росавтодор, сообщили в среду в пресс-службе регионального офиса нацпроекта.

"Удмуртия представила в Росавтодор программу по ремонту искусственных сооружений на период с 2021 по 2023 год. Предполагается, что работы будут выполнены в рамках нового регионального проекта в составе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Удмуртии в ближайшие три года планируют отремонтировать 23 моста и путепровода", - сообщили в пресс-службе.

Общая протяженность сооружений, которые планируется отремонтировать и реконструировать, составляет более 1,5 тыс. погонных метров, в программу вошли региональные и муниципальные объекты. В Удмуртии на дорогах регионального и межмуниципального значения расположено 364 моста и путепровода длиной 13,3 тыс. погонных метров, в том числе девять деревянных мостов, общей протяженностью 264 м. На данный момент 118 объектов нуждаются в восстановлении, ремонте, капитальном ремонте или реконструкции.

В региональном офисе также пояснили, что в этом году будет проведено обследование 10 мостов: это в том числе мост через реку Акшабариха на дороге Сарапул - Воткинск, мост через реку Вожойка на трассе Ижевск - Воткинск, мост через реку Чегандинка на дороге Каракулино - Красный Бор.

Кроме того, в 2020 году будет разработана проектно-сметная документация на семь искусственных сооружений. Среди них путепровод на автодороге Каменное - река Иж - Можгинский тракт, мост через реку Юнда на трассе Игра - Глазов, аварийный закрытый мост через реку Тумка на дороге Пудем - Казаково.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит свыше 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.