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Суд Петербурга начал процедуру банкротства фирмы-владельца сети Spar и "Семья"

Иски о признании торгового дома банкротом заявили множество юридических лиц, а Сбербанк добился ареста счетов ТД "Интерторг" более чем на 570 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал процедуру банкротства торгового дома "Интерторг", который владеет сетью супермаркетов Spar, "Семья" и "Идея" в Санкт-Петербурге и нескольких регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом говорится в решении арбитража.

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"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в документе. Полный его текст пока не опубликован.

Массовое закрытие принадлежащих ТД "Интерторг" магазинов в Петербурге и регионах СЗФО началось в конце прошлого года. В декабре полиция инициировала проверку после того, как в торговом центре в Петербурге собрались около 400 сотрудников торговой сети с требованием погасить долги по зарплате за два месяца.

Иски о признании торгового дома банкротом заявили множество юридических лиц, а Сбербанк предъявил ответчику требования более чем на 8 млрд рублей и добился ареста счетов торгового дома более чем на 570 млн рублей.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. Ранее в едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц сообщалось, что компания будет ликвидирована по решению собственника.

К фирме также массово подавали иски гражданского характера о взыскании средств.

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