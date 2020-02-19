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На ремонт 160 мостов в Астраханской области требуется более 20 млрд рублей

В регионе уже разрабатывается проектно-сметная документация по 19 мостовым сооружениям

АСТРАХАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Ремонт мостов в Астраханской области требует более 20 млрд рублей, необходимо отремонтировать 160 мостовых объектов, которые находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии. Об этом в среду сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в ходе научно-практической конференции "Проблемы организации ремонта и реконструкции малых и средних мостовых сооружений".

Всего в регионе порядка 300 мостов. Область расположена на реках и каналах, при этом одна треть населения проживает в селах на островах, поэтому поддержание в рабочем состоянии мостов жизненно необходимо для региона.

"В нашей области 160 мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии, чтобы привести их в необходимое нормативное состояние нам потребуется более 20 млрд рублей. В текущем году мы одни из первых приступаем к реализации проекта "Мосты и путепроводы" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", уже ведутся работы по разработке проектно-сметной документации по 19 мостам. Также в текущем году планируем приступить к разработке проектов на реконструкцию и капремонт 21 мостового перехода", - сказал Бабушкин.

Он отметил, что до 2024 года планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние 124 моста, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Причем для проведения ремонта и последующего поддержания мостовых сооружений в нормативном состоянии необходимо подготовить высококвалифицированные кадры, развивать цифровизацию, наладить взаимодействие со всеми профильными структурами, а также внедрять новые технологии. Для этого регион будет сотрудничать с ФАУ "РосдорНИИ" (государственный научно-исследовательский институт с 50-летним опытом научной и инновационной деятельности в сфере дорожного хозяйства).

"Астраханская область - один из наиболее подходящих регионов для пилотного внедрения новых технологий. Работа у нас только начинается, проведем оценку состояния [дорог и мостов]. Предложили [губернатору] перечень мер на повышение качества работ проектирования. Также мы откроем в регионе наше обособленное подразделение, где наши специалисты и специалисты области будут работать над этими задачами", - уточнил гендиректор ФАУ "РосдорНИИ" Алексей Варятченко.

По информации пресс-службы губернатора, конференция "Проблемы организации ремонта и реконструкции малых и средних мостовых сооружений" продлится три дня. Участниками мероприятия стали более 180 человек со всей России, а также из Германии и Казахстана.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияАстраханская область
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