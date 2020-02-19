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План адаптации Арктики к климатическим изменениям подготовят в 2020 году

По мнению климатологов, таяние льдов в Арктике может ускорить глобальное потепление в других частях Земли

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ подготовит в 2020 году план адаптации Арктики к глобальным климатическим изменениям, сообщил в среду замглавы министерства Александр Крутиков на конференции "Арктика-2020" в Москве.

Изменения климата затрагивают всю планету, но наиболее заметны они в Арктике: температура там уже сейчас стала на четыре-девять градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия. Это ведет к таянию льдов и, по мнению климатологов, может ускорить глобальное потепление в других частях Земли.

"В соответствии с решением правительства, в этом году мы должны подготовить план по адаптации Арктической зоны РФ к глобальным климатическим изменениям. Мы не собираемся как-то формально подходить к этой задаче. План должен конкретно ответить на вызовы", - сказал Крутиков.

Замминистра добавил, что изменение климата приводит к деградации многолетней мерзлоты, росту числа пожаров и паводков, изменениям во флоре и фауне и, как следствие, биологическим угрозам.

"Мы уже приступили к работе по созданию государственной системы мониторинга деградации многолетней мерзлоты и предупреждения рисков. Это только первый шаг. Приглашаю всех заинтересованных коллег подключиться к этой работе", - добавил замминистра.

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ и Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом.

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