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В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных

В ведомстве напомнили, что предоставление работникам дополнительного выходного, за исключением случаев, установленных трудовым законодательством, может повлечь за собой уменьшение зарплаты
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дополнительные выходные, которые работодатели предоставляют работникам накануне праздников, должны оплачиваться компанией, чтобы избежать потерь в заработной плате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роструда, опубликованном в среду на официальном сайте ведомства.

"Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", - сообщили в Роструде.

В ведомстве отметили, что ряд компаний принимает решение о предоставлении дополнительного выходного дня накануне праздников. В этой связи должны быть соблюдены условия оплаты. "Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - добавили в пресс-службе.

Как напомнили в Роструде, россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на выходной день - воскресенье.

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