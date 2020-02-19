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Минфин считает, что Сбербанк сможет достичь цели в 1 трлн рублей прибыли в 2020 году

Эта цель поставлена в стратегии банка

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сбербанк сможет достичь цели, поставленной в стратегии банка, по прибыли на уровне 1 трлн рублей в 2020 году. Такое мнение выразил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"У Сбербанка есть цель в стратегии - около 1 трлн рублей прибыли в 2020 году. Мы считаем, что Сбербанк сможет достичь этой цели", - сказал он.

Согласно стратегии Сбербанка, дивидендные выплаты банка будут на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении ряда условий, в том числе росте прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году при уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.

По итогам 2018 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей, что составило 43,5% от чистой прибыли по МСФО.

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