Власти Липецкой области будут выбирать перевозчиков на местных маршрутах через тендеры

ЛИПЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют летом 2020 года перевести систему общественного транспорта региона на тендерную основу. Об этом сообщил в среду журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"С июля текущего года перевозки будут осуществляться на основе муниципальных или государственных контрактов, заключенных в порядке, установленном законом о контрактной системе", - сказал Артамонов.

По его словам, выбор перевозчиков на все регулярные маршруты, перевозки по которым осуществляются по регулируемым тарифам, также будет проводить по контрактной системе. Кроме того, власти намерены пересмотреть и схему распределения маршрутов между частными и муниципальными компаниями. "Самые загруженные направления должны обслуживать проверенные перевозчики, необходимо повысить уровень оказания услуг. Грязные автобусы, гонки на дорогах, неработающие терминалы должны исчезнуть", - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе областной администрации ТАСС в этой связи напомнили, что ранее Артамонов отказал перевозчикам, работающим на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах в регионе, в повышении стоимости проезда. "Считаю, что к вопросу обоснования стоимости надо подходить комплексно: ГСМ и запчасти, действительно, дорожают, но и качество оказываемых услуг должно повышаться", - отметил он. При этом Артамонов сослался на большое число жалоб, поступающих от жителей, прежде всего, именно на коммерческих перевозчиков. "В этих условиях предложение поднять тариф даже на два рубля рассматривать не вижу смысла, не говоря уже об изначальных пяти рублях", - сказал он.

В пресс-службе напомнили, что в конце прошлого года перевозчики обратились в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики с заявлением о необходимости увеличить тарифы. В частности, они обосновывали свою просьбу ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части и другие затраты.