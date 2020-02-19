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Неверов просит первого вице-спикера Думы разобраться в ситуации с законопроектом о такси

По мнению руководителя фракции "Единая Россия", затягивание работы над устранением замечаний приводит к тому, что инициативы, касающиеся защиты безопасности миллионов пассажиров, "невозможно рассматривать только из-за формальных признаков"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратился к первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову с просьбой разобрать с комитетом по транспорту и строительству ситуацию с затягиванием рассмотрения законопроекта о регулировании таксомоторной деятельности.

"Вынужден обратиться к первому зампреду Думы Александру Жукову с просьбой серьезно разобрать с комитетом по транспорту эту ситуацию и ускорить работу над законопроектом", - сказал он журналистам в среду.

Неверов напомнил, что в Госдуму ранее поступило несколько инициатив, касающихся совершенствования регулирования деятельности такси. Одна из них, которая рассматривается комитетом полтора года, прошла первое чтение. "Поскольку к документу есть ряд серьезных замечаний, ведется работа над поправками ко второму чтению, - продолжил Неверов. - К сожалению, затягивание работы над поправками и устранением замечаний приводит к тому, что важнейшие инициативы, которые касаются защиты прав и безопасности миллионов пассажиров такси, невозможно рассматривать только из-за формальных признаков".

Неверов при этом предупредил, что "если замечания не будут устранены, если не будут учтены в качестве поправок новые инициативы, которые отражают реалии работы этого рынка, законопроект не получит поддержку во втором чтении".

"В таком случае мы вернемся к предложенным законопроектам коллег. И тут наиболее проработанным документом, который имеет перспективу принятия, является законопроект, предложенный нашими коллегами вместе с [вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России"] Андреем Турчаком. К сожалению, он был возвращен авторам по формальным признакам, но никак не из-за содержания и сути документа, который, повторю, является тщательно выверенным", - резюмировал Неверов.

Комитет по транспорту во вторник вернул авторам внесенный Турчаком вместе с группой сенаторов и депутатов в конце декабря законопроект, который в том числе регулирует деятельность агрегаторов такси. Причиной послужило то, что, по мнению комитета, речь идет об альтернативной версии законопроекта, прошедшего первого чтение, внесение которой запрещено регламентом Госдумы.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичТурчак, Андрей АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссия
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