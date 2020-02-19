Неверов просит первого вице-спикера Думы разобраться в ситуации с законопроектом о такси

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратился к первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову с просьбой разобрать с комитетом по транспорту и строительству ситуацию с затягиванием рассмотрения законопроекта о регулировании таксомоторной деятельности.

"Вынужден обратиться к первому зампреду Думы Александру Жукову с просьбой серьезно разобрать с комитетом по транспорту эту ситуацию и ускорить работу над законопроектом", - сказал он журналистам в среду.

Неверов напомнил, что в Госдуму ранее поступило несколько инициатив, касающихся совершенствования регулирования деятельности такси. Одна из них, которая рассматривается комитетом полтора года, прошла первое чтение. "Поскольку к документу есть ряд серьезных замечаний, ведется работа над поправками ко второму чтению, - продолжил Неверов. - К сожалению, затягивание работы над поправками и устранением замечаний приводит к тому, что важнейшие инициативы, которые касаются защиты прав и безопасности миллионов пассажиров такси, невозможно рассматривать только из-за формальных признаков".

Неверов при этом предупредил, что "если замечания не будут устранены, если не будут учтены в качестве поправок новые инициативы, которые отражают реалии работы этого рынка, законопроект не получит поддержку во втором чтении".

"В таком случае мы вернемся к предложенным законопроектам коллег. И тут наиболее проработанным документом, который имеет перспективу принятия, является законопроект, предложенный нашими коллегами вместе с [вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России"] Андреем Турчаком. К сожалению, он был возвращен авторам по формальным признакам, но никак не из-за содержания и сути документа, который, повторю, является тщательно выверенным", - резюмировал Неверов.

Комитет по транспорту во вторник вернул авторам внесенный Турчаком вместе с группой сенаторов и депутатов в конце декабря законопроект, который в том числе регулирует деятельность агрегаторов такси. Причиной послужило то, что, по мнению комитета, речь идет об альтернативной версии законопроекта, прошедшего первого чтение, внесение которой запрещено регламентом Госдумы.