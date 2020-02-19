Мошенники сняли через зарубежные банкоматы более 0,5 млрд рублей россиян

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Мошенники через зарубежные банкоматы сняли свыше 525 млн рублей россиян. При этом на территории России подобных хищений не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"У нас вообще исчезла из статистики такая категория, как скимминг [кража данных банковской карты при помощи считывающего устройства]. Факты, которые мы фиксируем, когда люди говорят, что с их карт что-то списали в банкомате, - это 100% использование карты за рубежом. Соответственно хищение там же за рубежом. На территоиии Российской Федерации это не работает", - сказал он.

Банк России в 2019 году зафиксировал 40 тыс. случаев несанкционированных операций через банкоматы. Почти в четверти случаев хищение произошло в результате использования злоумышленниками приемов социальной инженерии. При этом банки вернули россиянам десятую часть из похищенных через банкоматы средств или 54,4 млн рублей.

Впервые о победе над скиммингом в июне 2019 года заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, хищение денег с банковских карт при помощи этого метода в РФ сведено к нулю.

Объем хищений с помощью социнженерии

Уменьшение объемов мошенничества при помощи методов социальной инженерии возможно произойдет уже в конце 2020 года - начале 2021 года, считает Сычев.

"Интенсивность спала. И мы не видим такого увеличения количества звонков, как это было взрывным образом в прошлом году <...> Если теория верна, мы находимся на стадии, когда технология таких хищений отрабатывается и перестает быть интересной ее основным разработчикам. Если это так, если к этому добавить еще наши меры, то тогда спад таких хищений будет в конце этого года - начале 2021 года", - считает он.

По данным Банка России, в 2019 году на социальную инженерию приходилось 69% мошеннических операций. Этот показатель сократился на 28 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом, когда доля социальной инженерии достигала 97%. Однако, как отмечает регулятор, такое снижение может объясняться, с одной стороны, изменением методики подсчета базовых показателей, с другой - повышением уровня киберграмотности населения.