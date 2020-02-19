"Альтрэн" планирует построить на Дальнем Востоке гибридные энергосистемы на базе ВИЭ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Компания "Альтрэн" из нанотехнологического центра Ulnanotech сети наноцентров Роснано и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта планируют реализовать проекты на Дальнем Востоке по строительству автономных гибридных энергосистем на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии заключения соглашения о намерениях, которое в рамках Международного форума по возобновляемой энергетике RAWI Forum 2020 подписали заместитель генерального директора "Альтрэн" Дмитрий Степанов и заместитель генерального директора агентства Ян Голованов.

"Альтрэн" прорабатывает проекты по строительству автономных гибридных энергосистем (АГЭС) на базе возобновляемых источников энергии, которые снижают выработку дизельной генерации на 40-70% в изолированных населенных пунктах. Такие гибридные системы состоят из комплекса оборудования для автономного энергоснабжения: солнечные панели, ветрогенераторы, дизельные генераторы, накопители энергии и системы управления. АГЭС позволяют экономить за счет снижения потребления топлива и снижения транспортных расходов по его доставке.

По оценкам экспертов, которые приводятся в сообщении компании, около 70% территории России с населением около 20 млн человек находятся в зоне децентрализованного электроснабжения. Производство электроэнергии осуществляется местными объектами генерации, а доставка топлива для них осуществляется посредством северного завоза. Основным видом топлива является дизельное. Государство несет расходы на энергоснабжение таких территорий - около 150 млрд рублей в год, следует из сообщения компании.

О компании

Компания "Альтрэн" занимается интеграцией проекта по созданию кластера альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий в Ульяновской области, инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием технологических стартапов.