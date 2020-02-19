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Товарооборот "Яндекс.Маркет" в 2019 году составил 200 млрд рублей

Выручка группы компаний выросла по сравнению с 2018 годом на 145%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выручка группы компаний "Яндекс.Маркет" выросла на 145% в 2019 году по сравнению с 2018 финансовым годом, расчетный товарооборот сервиса сравнения цен и выбора товаров "Яндекс.Маркет" по итогам года составил 200 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В IV квартале 2019 года выручка группы компаний "Яндекс.Маркет" выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выручка сервиса "Яндекс.Маркет" - на 26% (за 2019 год рост составил 30%). Дневная аудитория сервиса в среднем в IV квартале составляла почти 4 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 19% по отношению к IV кварталу 2018 года.

Товарооборот маркетплейса "Беру" в октябре - декабре 2019 г. вырос на 236% по сравнению с IV кварталом 2018 г. и превысил 4 млрд рублей в месяц. Ежедневная аудитория маркетплейса превышает 1 млн человек, у маркетплейса около 400 партнеров (доля их продаж в общем обороте маркетплейса достигла 40%).

Группа компаний "Яндекс.Маркет" - совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса" в сфере электронной коммерции, состоит из сервиса для выбора товаров "Яндекс.Маркет", маркетплейса "Беру" со своей сетью постаматов и различных экспериментов (приложения для офлайн-покупок Суперчек, агрегатора служб доставки "Яндекс.Доставка" и сервиса для бизнеса "Яндекс.Маркет Аналитика").

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